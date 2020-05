Letter litt på restrik­sjonene

Sørlandet sykehus åpner opp for noe besøk til enkelte pasientgrupper ved klinikkene i Kristiansand, Flekkefjord og Arendal.

Sørlandet sykehus ønsker fremdeles minst mulig besøk til pasienter, men letter litt på de strenge restriksjonene. Foto: Jacob J. Buchard

KRISTIANSAND: – Et lavt antall koronasmittede gjør det nå mulig å åpne opp for besøk av noen pårørende til enkelte pasientgrupper. Det gjelder i første omgang for besøk av nærmeste pårørende til barn og kritisk syke pasienter. Det blir også mulig å ha med sine nærmeste til samtale om alvorlige diagnoser, sier fagdirektør Susanne Hernes ved Sørlandet sykehus i en pressemelding.

Besøk på barsel

På barsel i Arendal og Flekkefjord kan partner nå også bli med, men det er begrensninger på hvor partner kan bevege seg.

Det er heller ikke mulig for besøk av andre på føde- og barsel, eller å ta med det nyfødte barnet ut av avdelingen.

Det er foreløpig ikke mulig for partner å bli med på barsel i Kristiansand. Årsaken til dette er at sykehuset i Kristiansand har nyfødtintensiv i tilknytning til føde- og barselavdelingen.

Ved barselavdelingen og nyfødtintensiven i Kristiansand må det gjøres en risikovurdering før det kan åpnes opp for besøk.

Kontroll i døra

Besøkende og de som følger pasienter inn på sykehuset vil fremdeles bli bedt om å svare på spørsmål i døra.

– Det er viktig å sikre at de som kommer inn på sykehusene verken er syke eller har symptomer på covid-19. Vi må fortsatt ha strenge tiltak for å hindre smittespredning til pasienter og ansatte. Sørlandet sykehus henstiller til minst mulig besøk for å hindre smitte, sier Susanne Hernes.