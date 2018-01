Ulvemotstandere vil boikotte Stormberg

KRISTIANSAND: Ulvekritikere brenner klesplagg og boikotter Kristiansand-bedriften Stormberg etter at selskapet har inngått partnerskap med WWF Norge, skriver Dagens Næringsliv.

Aldri mer Stormberg

Noen skriver på Stormbergs facebookside at de aldri skal kjøpe Stormberg-produkter mer, andre skriver at de skal brenne klærne de allerede har kjøpt og oppfordre andre til å gjøre det samme

Én skriver:

«Da er mail sendt og mitt kundeforhold med Stormberg bes avsluttet. Har handlet mye fra Stormberg, men samarbeid med en organisasjon som har som mål å utradere norsk utmarksnæring gjorde det enkelt.»

En annen skriver at han håper 2018 blir året hvor Stormberg forsvinner.

Det er en haug liknende innlegg på Stormbergs facebooksider.

Stormberg-gründer Steinar J. Olsen mener angrepene bare inspirerer til styrket engasjement for å ta vare på truede arter og biologisk mangfold. Han skriver på sosiale medier at han nå vil doble støtten til WWF Norge fra 400.000 kroner til 800.000 kroner neste år.

Vant med reaksjoner

Til DN sier Olsen dette om boikott-aksjonene:

«Vi er vant til at Stormbergs samfunnsengasjement utløser kraftige reaksjoner fra enkelte. Det har vi sett spesielt når det gjelder vårt arbeid for økt inkludering og integrering, men vi velger å stå for det vi tror på uavhengig av reaksjoner som kommer. Jeg er overrasket over hvor sterkt enkelte reagerer når det gjelder samarbeid med en miljøorganisasjon som WWF.

Olsen oppfordrer folk om heller å levere klærne til gjenbruk enn å brenne dem.