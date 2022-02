KRISTIANSAND: – Det er en forventning om økt trafikk, også fra Kristiansand til København, som gjør at vi satser på denne ruta, forteller pressesjef i SAS, John Eckhoff, til Fædrelandsvennen.

Torsdag presenterte flyselskapet sitt sommerprogram, og her kommer det altså fram at SAS skal fly to daglige avganger mellom Kristiansand og København.

John Eckhoff, pressesjef i SAS. Foto: SAS

– Tanken er at dette skal bli et godt alternativ både for de som skal direkte til København, men også de som vil videre ut i verden med våre langruter, fortsetter Eckhoff.

Ruta vil flys to ganger daglig mandag til fredag, samt en avgang søndag fra Kristiansand til København. Motsatt vei blir det likt, unntatt at det kun blir en avgang fredag fra København til Kristiansand, men to ganger søndag.

– Veldig gledelig

Lufthavnsjef på Kjevik, Arne Johan Johnsen, er naturligvis svært begeistret for den nye satsingen fra Kristiansand.

– Det er veldig gledelig og spennende at SAS satser ytterligere fra Kjevik. Etter en pandemi, hvor det har vært trått, er det nå kjærkomment med direkteruter, sier Johnsen.

Lufthavnsjef Arne Johan Johnsen er svært fornøyd med at det nå starter opp ei ny utenlandsrute fra Kjevik. Foto: Jacob J. Buchard / Fædrelandsvennen

København-flyvningen sørger nå for at Kjevik får tre forskjellige springbrett til å komme seg ut i verden; Oslo, Amsterdam og nå Kastrup i København.

Lufthavnsjefen tror de to daglige avgangene til København vil bli populære.

– Det er en by sørlendinger generelt har et nært forhold til, og en rute SAS har hatt i mange år. Akkurat nå er det også et enormt reisesug i markedet, og om dette tilbudet blir godt benyttet tror vi det kan skje flere nye ting senere, sier Johnsen.

70 seter

SAS vil benytte flytypen ATR 72–600 med 70 seter på ruta.

At Widerøe allerede flyr samme strekning, bekymrer ikke SAS.

– Sånn er luftfarten. Det er konkurranse på rutene, vi ser på etterspørselen og hvilke ruter som er attraktive. Og denne ruta kan ta opp etterspørselen i en stor region, sier Eckhoff.