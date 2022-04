VENNESLA: – Dette er bare en så fantastisk dag. For en kirke! Alle som kommer inn her i dag ser bare så glade ut, strålte sogneprest Mari Sønnesyn Berg før gudstjenesten søndag.

Den gamle kirka fra 1830 har i alle år vært for liten. Det heter seg at helt siden 1856 ble det snakket om at det var dårlig plass og at det burde bygges nytt.

Slik ser Vennesla nye kirke ut fra oven. Den ligger rett ved den gamle kirka som ble tatt i bruk i 1830. Foto: JARLE R. MARTINSEN

I 2018 vedtok kommunestyret nettopp det. Det ble bevilget 60 millioner kroner. Dessuten har menigheten gitt 16 millioner kroner.

Solgte barnehagen

– Det har latt seg gjøre fordi vi solgte menighetsbarnehagen og menighetshuset til kommunen, forteller kirkeverge Svenn Jørgen Sørensen.

I tillegg har menigheten samlet inn nær 1,3 millioner kroner til inventar og utstyr for barne- og ungdomsarbeidet.

Vebagos – Vennesla Barnegospel – hadde flere sangnummer under gudstjenesten. Foto: JARLE R. MARTINSEN

Før gudstjenesten tok han oss med på en liten omvisning. I to uker har de brukt bygget. En av de største fordelene er at kirka rommer administrasjonen med 15 personer.

Mat til 600

– Her har vi alt vi trenger av møtelokaler for alle formål, forteller han.

Vi svingte innom det store kjøkkenet der Maibritt Fagerheim og Cristina Berki forberedte kyllingsuppe og focacciabrød til alle de over 600 som kom til gudstjenesten.

Maibritt Fagerheim og Cristina Berki hadde det hektisk før gudstjenesten. Alle som kom skulle få kyllingsuppe. Foto: JARLE R. MARTINSEN

Her er stillerom, venterom for de skal døpe barn, kirketorv og øverom for band. Og ikke minst; i kjelleren er det gymsal.

Tok muligheten

– Det viste seg at vi fikk råd til dette ,så da slo vi til da muligheten dukket opp, sier Sørensen.

Nede i kjelleren er det rene gymsalen for alle mulige fysiske aktiviteter. Foto: JARLE R. MARTINSEN

Totalt er bygget på 2300 kvadratmeter. Den nye kirka har to etasjer. Fasaden er kledd med teglstein, som er rammet inn av beiset sedertre.

Sogneprest Mari Sønnesyn Berg kunne glede seg over at det kom over 600 personer til gudstjenesten. Og at det var plass til dem alle. Foto: JARLE R. MARTINSEN

Kirkerommet rommer 300 personer, men ved å åpne skilleveggene er det plass til om lag 600. Søndag var hvert eneste sete opptatt. I tillegg måtte det hentes flere stoler for at folk skulle få sitte.

På ordførerens vakt

Mye fintfolk kom, blant dem ordføreren Nils Olav Larsen.

– Tenk at vi skulle få denne kirka på min vakt, smilte han, kledd i sin fineste stas.

Ordfører Nils Olav Larsen kom i sin fineste stas. Foto: JARLE R. MARTINSEN

Gamleordfører Torhild Bransdal kom også.

– Jeg har riktignok vært med å vedta bygget, men det er første gang jeg er her inne. Dette er fantastisk flott, sa hun.

Gamleordfører Torhild Bransdal var stolt over å ha vært med på å vedta at kirka skulle bygges. Foto: JARLE R. MARTINSEN

Alt til sin tid

Menigheten er også imponert – i alle fall dem vi snakket med.

– Her er det stort, luftig og lunt. Du verden så fint, mente Bjørg Johansen og Elin Stigen.

Førstnevnte er både døpt, konfirmert og gift i gamlekirka.

Bjørg Johansen og Elin Stigen er veldig fornøyd med hvordan kirka ser ut. Foto: JARLE R. MARTINSEN

– Er det vemodig å ikke lenger gå dit?

– Nei, det synes jeg ikke. Alt til sin tid, mente hun og roste spesielt hvor mye plass det er til aktiviteter for barn og unge i den nye kirka.

17-åringene og tvillinger Andreas og Kristine Sagen Dale gleder seg til å ta kirka i bruk.

17-åringene Andreas og Kristine Sagen Dale gleder seg spesielt til ungdomskafeen i kirka. Foto: JARLE R. MARTINSEN

– Spesielt å kunne gå på ungdomskafé, sier de.

Roste de frivillige

Barne- og familieminister Kjersti Toppe var kommet. I sin tale roste hun spesielt den omfattende frivillige innsatsen som er lagt ned for å få kirka til.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe roste den frivillige innsatsen som er lagt ned for å få kirka bygget. Foto: JARLE R. MARTINSEN

– Her har frivillige samarbeidet tett med kirkas ansatte og de profesjonelle aktørene. Det viser bare hvor avhengig vi er av de frivillige, sa hun.

Former oss

Biskop Stein Reinertsen siterte i sin preken Winston Churchill som en gang sa at vi former bygningene, men så former bygningene oss.

Biskop Stein Reinertsen vil at nykirka skal fylles med liv og rør – hele uka. Foto: JARLE R. MARTINSEN

– Slik er det med denne nye kirka. Den skal det fylles med liv og røre, men også bønn og stillhet, sa han.

Og for den som lurer – gamlekirka skal fortsatt brukes.

– Det vil være vigsler, begravelser eller annet. Den skal vi absolutt fortsette å bruke, forsikrer sogneprest Mari Sønnesyn Berg.

Organist Bernard Emmelkamp har nå et digitalt orgel å traktere i den nye kirka. Han synes den lyder betydelig bedre enn hva som er tilfellet i den gamle kirka. Foto: JARLE R. MARTINSEN

Leder av Vennesla menighetsråd Marianne Wegge fikk alle til å rope et høyt hurra for nykirka. Til venstre kirkeverge Svenn Jørgen Sørensen. Foto: JARLE R. MARTINSEN