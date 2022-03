SUS mener at det var korrekt å behandle Jon Åge Bergsagel-Larsen for syndromet Tolosa-Hunt, men sier de hele tiden arbeidet ut fra at smertene i hodet og øyelammelsene også kunne være kreft som hadde spredd seg fra nesa. De mener kommunikasjonen mellom SUS og pasienten burde vært bedre.

– Først og fremst: Hvis vi skulle gjort noe annerledes her, så ville det være at vi hadde enda tettere dialog med pasienten og pårørende med mer involvering i alt som faktisk var gjort og alt vi hadde tenkt på. Da tror vi mye av den vonde opplevelsen pasient og pårørende sitter med nå, kunne ha vært unngått. Det er en spesiell og vanskelig sak, og da er god kommunikasjon ekstra viktig. Faglig mener vi at behandlingen pasienten fikk var den korrekte. MR-bilder er en viktig del av dette. MR-bildene ble vurdert som mest sannsynlig ikke forenelig med kreft som årsak. Bildene sannsynliggjorde betennelsesforandringer. Det betyr ikke at vi forlot tanken om at øyesymptomene kunne ha sammenheng med krefttilstanden på nesen. Tvert imot, dette alternativet var med oss helt fra starten av, sier avdelingssjef for Nevrosenteret og avdelingsoverlege i nevrologi, Elin Bjelland Forsaa og seksjonsoverlege Mehdi Rezai Kallaj - spesialist nevrologi ved Stavanger Universitetssjukehus (SUS) - til Aftenbladet.

– Ytterligere utredninger, som spinalvæskeundersøkelser og mange blodprøver, ble foretatt nettopp med dette for øyet . Da vi så startet behandling med betennelsesdempende midler, fordi pasienten hadde klare symptomer på syndromet Tolosa-Hunt, fortsatte vi å ta MR-bilder for å følge med på om det likevel kunne være noe annet. Vi fikk god effekt av behandlingen i starten og MR-bildene var også stabile over tid.

– Kan ikke bare sette i gang kreftbehandling

– For den vanlige leser vil det nok virke logisk å se kreftsykdommen og etter hvert det store såret pasienten hadde på nesa i sammenheng med de store smertene rundt spesielt det ene øyet og i hodet - og så behandle smertene som kreft som har spredd seg. Hvorfor ble ikke det gjort?

– Vi har tenkt at det kan være en sammenheng og fryktet det, egentlig, men den eneste måten å få fastlagt det på er ved å ta en vevsprøve. For å ta det må du ha et område med signalforandringer på MR som det er meningsfullt å ta slike prøver fra. Lenge var dette ikke mulig og ble vurdert som altfor risikabelt. Vi kan ikke bare sette i gang å behandle det som om det skulle være kreft fordi det virker sannsynlig. Kreftbehandling er ganske kraftig. Det svekker immunforsvaret enormt. Man kan ikke starte strålebehandling før man har et sikkert svar. Dette er veldig vanskelig og frustrerende både for pasienten og for oss, sier Elin Bjelland Forsaa.

– Vi forstår selvsagt at det er grusomt for pasienten å vente seks uker på en ny MR. Men for å få nye svar må man faktisk ta tiden til hjelp, selv om jeg forstår at dette er en stor belastning for pasienten. Det denne pasienten har opplevd er ekstremt sjeldent og han har vært maksimalt uheldig. Det er i seg selv svært sjelden at denne typen hudkreft sprer seg slik. Vi skal ikke forsvare oss og si at dette var riktig eller ikke - til syvende og sist er det pasienten som har lidd, og det er vondt for oss og, sier Mehdi Rezai Kallaj.

– Pasienten mener at SUS tviholdt på Tolosa-Hunt-diagnosen, til tross for at behandlingen ikke virket godt nok. Hva er god effekt av denne typen steroidbehandling og når går man videre til en annen forklaring på symptomene?

– Det er med dette syndromet som med mye annet i medisinen; det er noe som er vanlig, at et forløp vanligvis er sånn eller sånn, men der det likevel er kjent at det er en god del pasienter der behandlingen ikke oppfører seg helt sånn. Der du gjerne har et restsymptom. Da må man gjerne forlenge behandlingen og forsterke den - i dette tilfellet fordi vi fremdeles ikke kunne utelukke at det dreide seg om en betennelsestilstand. Dette konfererte vi om med Rikshospitalet og Emilia Kerty i tiden fram mot second opinion-undersøkelsene som ble gjennomført i august, da ble det vurdert at Tolosa-Hunt toss alt var mest sannsynlig, presiserer Bjelland Forsaa.

– Usikker på hva som skjedde på høstparten

– Det bør ringe noen bjeller hvis symptomene øker på, men MR-kontroller viste akkurat de samme forandringene, gjentar Rezai.

– Jon Åge Bergsagel-Larsen og kona opplevde at de havnet i et vakuum der det ikke skjedde noe, til tross for at ledende eksperter ved Rikshospitalet slo kreftalarm. Det gikk flere måneder før dette ble tatt tak i - og de måtte bruke en bakkanal for å bli tatt inn til ny vurdering. Hvordan kunne det skje?

– Det er veldig beklagelig at pasienten opplever at han ikke har fått den nødvendige oppfølgingen og den forståelsen som har kunnet beroliget ham i en svært vanskelig situasjon, det er ikke noe vi ønsker at våre pasienter skal oppleve. Det har vært oppfølging både poliklinisk og MR-messig og det har utvetydig vært en pasientansvarlig på saken ved nevrologisk avdeling - store deler av forløpet ser bra ut, men hva som skjedde på høstparten er jeg mer usikker på, sier avdelingssjef Elin Bjelland Forsaa.

– Noen ganger er det uheldig at ikke pasientene går rett til oss. Men igjen: Kommunikasjonen må bli enda bedre. Pasientene som opplever en krise som dette må føle seg fullstendig ivaretatt, må kjenne at de har tillit til sykehuset og legene og at de er under god oppfølging.

Marion Boldingh, overlege ved Rikshospitalet, mener lærdommen i denne saken er at man bør tilstrebe mer tverrfaglig samarbeid og at de ulike faggruppene burde satt seg ned sammen og sett på helheten, hele mennesket, og at man fysisk møter pasienten - ikke bare avviser videre behandling basert på bilder.

Til dette svarer SUS: Det er ikke uvanlig praksis at man utelukkende vurderer bildene tverrfaglig, og tar en beslutning ut fra dem. Men vi har alltid et ønske om å ta inn pasienten, sier Mehdi Rezai Kallaj.

Aleris: Vi har den dypeste medfølelse

Aleris er forelagt det som angår dem i denne artikkelen. Medisinsk direktør i Aleris, Naeem Zahid, har sendt dette svaret til Aftenbladet på epost:

«Vi har den dypeste medfølelse for pasienten og hans familie – og det er lett å forstå at de kan føle seg sviktet i flere ledd. Pasienten ble henvist til oss for behandling av et sår på neseryggen etter flere tidligere neseoperasjoner ved andre sykehus. Da det ble påvist basalcellekreft i vevsprøven, en saktevoksende hudsvulst som normalt har god prognose, ble funnet fra nesen ikke knyttet til pasientens hodesmerter og synsforstyrrelser. Basalcellekarsinom er en lokal sykdom som nesten aldri sprer seg, verken til lymfeknuter eller andre organer. Han ble derfor reoperert på nesen som planlagt og henvist videre til Haukeland universitetssykehus for behandling av hudsvulsten i tråd med vanlig praksis.»

Jon Åge Bergsagel-Larsens fastlege ønsker ikke å medvirke i denne artikkelen.

Oslofjordklinikken Vest responderer slik på tilbud om å svare på det som framkommer i artikkelen: «Av hensyn til personvern og taushetsplikt uttaler vi oss ikke om enkeltpasienter i pressen.»