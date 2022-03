KRISTIANSAND: – Når noe slikt skjer ser en hvor viktig det er å ha gode førstehjelpskunnskaper. Jeg er veldig takknemlig for at lagkameraten som er sykepleier, handlet så raskt og effektivt.

Det sier den 29 år gamle småbarnsfaren Jan Aage Nordbø. Torsdag var det serieåpning for laget hans, Tobienborg FK, som holder til på Lund i Kristiansand.

5. divisjonslaget hadde reist vestover for å møte Farsund og Lista IK. Andre omgang hadde akkurat startet, da den tidligere 2. divisjonsspilleren Jan Aage Nordbø gikk i en duell med en forsvarsspiller fra det andre laget.

Bevistløs uten pust

– Jeg har blitt fortalt at jeg ble liggende bevisstløs på bakken uten pust. Kjeven var låst og jeg hadde svelget tunga slik at det ikke kom luft i lungene. Noen mener jeg kunne ha vært uten pust i 40 til 50 sekunder, forteller Jan Aage Nordbø.

Det var det medspiller Martin Køber som ble redningen. Han er til vanlig psykiatrisk sykepleier, og viste ifølge lagkamerater stor handlekraft og ro.

– Da Jan Aage ble liggende var motspilleren fra Farsund raskt hos ham for å se hvordan det hadde gått. Jeg kom også raskt til, og så at han lå helt stille og ikke pustet. Kjeven hans var låst jeg måtte bruke mye krefter på å få den opp, og deretter få fram tunga som sperret for luftrøret, sier Martin Køber.

Han synes ikke selv han har gjort noen stor bragd, men får mye skryt av lagkameratene for sin raske inngripen.

– Jeg vet ikke om jeg gjorde alt riktig, men det viktigste er å gjøre noe. Når noen ikke puster er det ikke tid til å tenke så mye, en må bare handle, sier Martin Køber.

Lettet lagkaptein

Styremedlem og lagkaptein på Tobienborg FK, Arvid Haneborg Rønholt, sier hele laget er glade for at det gikk så godt som det gjorde. Han var selv vitne til hendelsen på avstand, og beskriver duellen mellom de to som et ikke uvanlig hardt sammenstøt mellom to spillere.

– Vi har tre sykepleiere på laget, og torsdagens kamp viste at det er en trygghet, sier han.

Her er Jan Aage Nordbø avbildet da han representerte Norge i Champions League i futsal (innendørsfotball). Foto: Privat

Husker ingenting

– Jeg husker selv ingen ting fra hendelsen, og heller ikke at jeg klarte å gå av banen på egne bein etter å ha våknet til live. Da legen i Farsund spurte meg om jeg kunne hadde vært på jobb tidligere på dagen, måtte jeg innrømme at jeg ikke husket det. Først et par timer senere kom jeg på at jeg jo har pappapermisjon, sier Jan Aage Nordbø.

29-åringen arbeider til vanlig som pedagogisk leder i Læringsverkstedet Presteheia barnehage i Kristiansand.

I helga har familien på besøk på hans hjemsted i Nissedal i Telemark.

– Dersom legen gir klarsignal, håper jeg å komme tilbake i neste kamp, sier Jan Aage Nordbø.

Kampen mellom Tobienborg og Farsund/Lista endte for øvrig 3–3, etter at hjemmelaget ledet 3–1 ved pause. Selv er Jan Aage Nordbø litt ergerlig på at dette ble hans første seriekamp på to år der han ikke selv havnet på scoringslisten.