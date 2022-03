Man skal ha god pensjon for å finansiere et varig opphold på eiendommen som tidligere var Gimle aldershjem.

KRISTIANSAND: – Det er ikke noe billig prosjekt, vedgår prosjektleder Fredrik Jacobsen fra Oksøy Eiendom.

Gimleveien 28 består av 27 leiligheter, og 24 av dem er nå overtatt av folk med snittalder rundt 60 år.

Prisene ligger definitivt i Kristiansands øverste sjikt, med snitt på 78.000 kroner per kvadratmeter. Det har ikke dempet interessen.

Prosjektleder Fredrik Jacobsen foran Gimleveien 28. Foto: Vegard Damsgaard

– Mottakelsen har vært enormt bra. Helt fra vi varslet at vi skulle bygge har folk fra nabolaget skrapt på døra. De kommer fra eneboliger på Nedre Lund, Gimlevang, Kokleheia, men også Søm og Gimlekollen, opplyser Jacobsen.

Nedlagt i 2010

12 leiligheter ble solgt før prosjektet var annonsert, den dyreste på toppen målte 147 kvadratmeter og kostet 13,5 millioner kroner. Per i dag er det tre enheter igjen.

Kristiansand kommune la ned driften ved Gimle aldershjem i 2010 og flyttet beboerne til Presteheia. Siden fungerte murbygningen fra 1930-tallet som flyktningmottak.

Gimleveien 28 var flyktningmottak fram til rivingen i 2020. Foto: Kristin Ellefsen (arkivfoto)

– Bygget er like høyt som det var den gang, men vi har trukket oss lenger ned i parken. Likevel er det blitt tatt utrolig godt imot i nabolaget, ifølge prosjektlederen.

Årsaken til det er nok at utbygger finansierer opprusting av parkanlegget med lekeplass, balløkke og fotballgolf. Deretter overtar kommunen ansvar for å skjøtte friarealet.

Interiør fra en leilighet i femte etasje. Foto: Vegard Damsgaard

Tidligere gikk det en gangvei gjennom området. Den har kommunen krevd regulert som en offentlig passasje tvers gjennom leilighetsbygget, slik at den rette aksen mellom UiA og Kvadraturen er intakt.

Bystyret vedtok i 2014 å opprette et offentlig-privat eiendomsselskap for å utvikle eiendommen. Det vil trolig vise seg å være et lukrativt trekk, fremfor å selge alt.

Parken på byggets fremside antas å bli grønnere utover våren. Balløkka ses til venstre, til høyre startpunktet for fotballgolf. Foto: Vegard Damsgaard

Kommunen tjener mange millioner

Oksøy Eiendom AS bød nærmere ni millioner kroner for eierposten på 60 prosent, mens kommunens eiendomsavdeling beholdt de resterende 40.

Den totale salgssummen beløper seg til rundt 160 millioner kroner, men kommunens utbytte er ikke helt avklart ennå.

Prosjektleder Fredrik Jacobsen på terrassen i femte etasje. Foto: Vegard Damsgaard

Bygget er utstyrt med blant annet accoya trekledning.

– Det er fem inngangspartier og tre heiser på 27 leiligheter, så det er ikke så mange som treffer hverandre i gangene, nevner Fredrik Jacobsen.

Denne leiligheten ligger på enden mot sør. Foto: Vegard Damsgaard

Kjøperne har heller ikke hatt noe imot at byggeaktiviteten var ferdig ved innflytting. I mange leilighetsprosjekter går utviklingen i flere byggetrinn.

Prosjektlederen mener eiendommen tilhører sjeldenhetene:

– Det er nok lenge til neste gang vi får et nytt bygg så tett på trehusbebyggelsen på Lund.

Gimleveien 28 er ferdigstilt. Foto: Vegard Damsgaard

Den offentlige gangpassasjen fra parken på nedsiden går tvers gjennom leilighetsbygget. Foto: Vegard Damsgaard