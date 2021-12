ARENDAL: – Vi vil takke Luftfartstilsynet for en konstruktiv og profesjonell prosess. Vi er nå et viktig skritt nærmere lanseringen av komfortable flyvninger mellom Europa og USA til konkurransedyktige priser våren 2022, sier konsernsjef Bjørn Tore Larsen i Norse i en pressemelding. – Vi har hatt en god og konstruktiv dialog med Norse gjennom hele prosessen med å utstede norsk AOC. Vi ønsker dem lykke til og ser frem til et fortsatt konstruktivt samarbeid fremover, sier luftfartsdirektør Lars E. de Lange Kobberstad i pressemeldingen.

En AOC er godkjenningen gitt av en nasjonal luftfartsmyndighet til en luftfartøyoperatør for å bruke fly til kommersielle formål. Forrige uke mottok Norse sitt første fly av typen Boeing 787-9 Dreamliner. Flyet er på norsk register som LN-FNB.

– Jeg vil også takke mine kolleger i Norse for arbeidet med å få den viktige driftstillatelsen på plass, sier Bjørn Tore Larsen.

Norse planlegger å starte kommersiell drift våren 2022, og de første flyvningene vil gå fra Oslo til utvalgte byer i USA. Norse Atlantic Airways er et nytt flyselskap som vil tilby langdistanseflyvninger primært mellom Europa og USA.

Selskapet ble grunnlagt av administrerende direktør og hovedeier Bjørn Tore Larsen i mars 2021. Norse har en flåte på 15 fly av typen Boeing 787 Dreamliner som vil betjene destinasjoner som New York, Florida, Paris, London og Oslo.

De første flyvningene forventes å ta av våren 2022. Selskapets hovedkontor er i Arendal.