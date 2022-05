KRISTIANSAND: – For oss har det blitt en tradisjon at vi samles her dagen før 17. mai, forteller Espen Hauge.

Han er en av to presidenter i Dø Mopedås, en mopedklubb med tilholdssted på Birkeland. I dag har de kjørt i samlet flokk til Snadderkiosken i Kristiansand, for å treffe andre mopedførere, se på ulike kjøretøy og spise pølser.

– Det er et av årets høydepunkter, som begynte med at en liten gjeng fra Søgne hadde en fast tur hit. Siden har det ballet på seg, og nå samles førere fra blant annet Vennesla, Birkeland, Søgne, Kristiansand og Lindesnes. I år er det nesten 600 deltakere, noe som er ny rekord. Selv har jeg vært med i over 15 år, sier han.

Med seg har han store deler av familien, alle like motorinteressert.

– Jeg er klubbens eldste medlem, og har vært med på disse turene hvert år siden starten på slutten av 90-tallet, forteller far Sigmund Hauge, og legger til at han nærmer seg 80 år.

Hele storfamilien har lang erfaring med 16.mai-treff. Fra venstre: Sigmund Hauge, Espen Hauge, Jonny Hauge, Marita Dale og Martin Hauge. Foto: Margrethe Saga

Første tur på egenhånd

Nesten 600 førere fra store deler av Agder har tatt turen til Snadderkiosken denne vårkvelden. Flesteparten av dem kjører moped, noen i veteranklassen mens andre er nyere. Det finnes også motorsykler, scootere og hjemmelagde kjøretøy i mengden.

– Dette var dødsgøy! Vi kommer garantert tilbake.

Det sier Line Antonsen, som er med på 16.mai-turen for første gang sammen med Helene og Villy Dyrskog. De har kjørt fra Søgne via Langenes, og selv om Helene har vært på treffet før har hun aldri kjørt selv.

– Jeg øvelseskjører hit i dag. Det var gøy, men det gikk litt seint.

Hun forteller at hun kjører en Tempo Swing fra 1958, men har en annen moped som skal brukes mer til hverdags.

– Det er gøyere å kjøre enn å mekke, men jeg må lære meg å mekke litt også, sier hun.

Stor interesse

Noen av de som hadde kjørt lengst for å delta på treffet, var gjengen fra Lindesnes Tempoklubb.

– Dette er fantastisk. Vi treffer mye folk, og ser på de ulike kjøretøyene som er her. Vi har vært med i mange år, sier Roy Tjøm.

Ved en Tempo Panter 350 finner vi Haakon Smith Eidet og Lasse Flakk. De har kjørt fra henholdsvis Ålefjær og Birkeland, og Eidet forteller at mopeden er fra 1970.

– Det er jo en staselig kosemoped jeg kan kjøre søndagstur med. Man må helst kunne litt om motor for å ha en slik, sier han.

Kameraten supplerer:

– Jeg kan bekrefte at Haakon kan masse!

For de to guttene går turen videre til Speedwaybanen i Sørlandsparken, sammen med store deler av deltakerne.

– Dette er jul, bursdag og nyttårsaften i ett. Nå er sommeren her!

Lasse Flakk og Haakon Smith Eidet foran Eidets Tempo Panter 350. Foto: Margrethe Saga

Snadderkiosken feiret 70 år

De ansatte ved Snadderkiosken var strålende fornøyd med arrangementet, og forteller at dette er et høydepunkt også for dem.

– Det er den gøyeste kvelden i året, og alle har lyst til å være på jobb, forteller daglig leder Sissel Pettersen.

Snadderkiosken ble etablert 16. mai 1951, og fylte 70 år i fjor.

– Da var det jo korona, og ikke mulig å ha et arrangement som dette. Derfor gjorde vi litt ekstra stas på de som kom i dag, med servering av bløtkake, iskake og gode jubileumstilbud, sier Pettersen.

– Det er gøy at så mange møter opp, sier Markus Horneland og Torjus Kili, som hadde sin første 16. mai ved Snadderkiosken. Foto: Margrethe Saga

Helene Dyrskog benyttet kvelden til øvelseskjøring. Foto: Margrethe Saga