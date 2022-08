Natt til lørdag 5. februar ble en person utsatt for vold ved Heidis Bier Bar i Kristiansand. Politiet etterlyser den mistenkte gjerningspersonen.

KRISTIANSAND: Voldshendelsen fant sted klokka 01.40, natt til lørdag 5. februar.

– Det skjedde rett utenfor utestedet, ved gangveien mellom Studenten og Heidis, sier politiadvokat Petter Spjelkaviknes i Agder-politiet til Fædrelandsvennen.

Mannen som ble utsatt for vold ble påført hodeskader og kjørt til legevakta.

– Jeg kan ikke gå inn på skadeomfanget, men saken er kodet som grov kroppsskade. Det tilsier en viss alvorlighet, sier Spjelkaviknes.

Den mistenkte gjerningspersonen er fanget opp av et overvåkningskamera på utsiden av utestedet. Mannen var innom Heidis Bier Bar og skal ha forsvunnet i retning Markens etter voldshendelsen.

Et halvt år etter hendelsen er mannens identitet fremdeles ukjent. Politiet publiserte tirsdag et overvåkningsbilde av mannen, i håp om at saken blir oppklart.

– Vi har ikke klart å identifisere mistenkte ved vanlige etterforskningsskritt. Vi går derfor ut med et bilde av mistenkte. Det er viktig sak som politiet prioriterer, sier Spjelkaviknes.

Den mistenkte beskrives som en mann i 20-årene. Han har kraftig kroppsbygning, er lys i huden og har mørkt hår.

«Mannen var iført en blå genser, med hvit skrift på brystet, lyseblå jeans og sorte sko med hvit såle», opplyser politiet.