Vant 5,5 mill: - Jeg fortsetter i jobben som før, jeg er ikke typen som tar av

En kvinne fra Lindesnes kommune vant 5,5 millioner kroner i Lotto søndag.

– Jeg skjønner det ikke ennå helt, det er helt vilt, sier kvinnen som nå er Lotto-millionær. Foto: JARLE R. MARTINSEN

LINDESNES: - Det har vært helt sykt. Jeg skjønner det ikke ennå helt, det er helt vilt. Jeg hadde lagret Norsk Tipping-nummeret for jeg har vært med på konkurranser og litt forskjellig hos dere og plutselig så jeg at det var flere ubesvarte anrop. Jeg ble først redd for at det var en konkurranse og at jeg hadde misset muligheten for å bli med, men etter å ha hatt sjekket skjønte jeg at vi hadde vunnet i Lotto, sier kvinnen til Norsk Tipping.

Kvinnen fra Lindesnes kommune fikk nyheten søndag. Hun vant cirka 5,5 millioner kroner i Lotto.

Hun har allerede tenkt ut hva hun skal bruke pengene på.

– Vi skal sikkert utbedre huset og justere bilparken vår litt. Jeg fortsetter i jobben som før, jeg er ikke typen som tar av, sier kvinnen videre.

Hun var den mestvinnende på Lotto-trekningen den 5. desember.

Hun spilte på en manuelt utfylt kupong med tall som har relevans til familien, og vant 5 473 380 kroner totalt.

