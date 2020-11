Får den første fylkeskulturprisen for Agder

Forfatter Gaute Heivoll er tildelt fylkeskulturprisen 2020 for Agder.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Forfatter Gaute Heivoll hjemme på eiendommen i Finsland i sommer. Foto: Kristian Hole

KRISTIANSAND: Det er første gang fylkeskulturprisen deles ut for det sammenslåtte fylket. Prisen skal gis til noen som har gjort et særlig fortjenestefullt arbeid innen kulturlivet i Agder.

Denne gangen går den altså til forfatter Gaute Heivoll (42) som er bosatt i Finsland i Kristiansand.

Stort forfatterskap

Det var et enstemmig hovedutvalg for kultur, helse og frivillighet som onsdag vedtok at Heivoll skulle få prisen. De begrunner tildelingen med at Heivoll gjennom sitt forfatterskap har vist stor interesse og engasjement for lokalmiljøet. Samtidig tar han opp tema som lett lar seg generalisere og som mange kjenner seg igjen i.

Gaute Heivoll har også fått andre priser for sitt forfatterskap. I 2010 fikk han Brageprisen for skjønnlitteratur for voksne. Han har også mottatt Sultprisen, Tidenprisen og Sørlandets Litterturpris.

Gaute Heivoll har utgitt til sammen 29 bøker der den mest kjent er «Før jeg brenner ned» som kom i 2011.

50.000 kroner

Agder fylkeskommunes kulturpris er på 50.000 kroner i tillegg til et kunstverk som er signert av Mette Stausland.

Tips eller tilbakemelding til journalisten? Kjetil Reite kjetil.reite@fvn.no