Slukket ulmebrann i flissilo

LILLESAND: 110-sentralen meldte om hendelsen klokka 18.28 mandag kveld. Flissiloen ligger i et lokale i Gamleveien.

110-sentralen opplyser til Fædrelandsvennen at det dreier seg om en ulmebrann. Røykdykkere ble sendt inn i bygget, men mannskapene fikk raskt kontroll på situasjonen.

Ingen personer ble skadet.

Operasjonsleder Martin Ugland i Agder politidistrikt opplyser at de ved 21.30-tiden fremdeles har en patrulje på stedet.

– Det er for å sjekke at alt går greit. Vi regner med at situasjonen der ute løser seg innen en time, sier Ugland.

Klokka 22 er brannen slukket og siloen er tømt.