Forfatter med hard kritikk mot kommunen etter Søgne-drapet : - En av de dårligst drevne kommunene jeg har vært bort i når det gjelder å i vareta barn og unge

Forfatter Jon Gangdal er ikke i tvil om hva som førte til at en gutt ble drapsmann og ei jente mistet livet i Søgne for to år siden.