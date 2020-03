Steder som serverer mat og alkohol må stenge tidligere

Kristiansand kommune har vedtatt at alle steder som serverer mat og alkohol må stenge klokka 21.

Restauranter i Kristiansand kommune, som både serverer mat og alkohol, må stenge tidligere på grunn av koronavirus-situasjonen. Foto: Kjetil Reite

KRISTIANSAND: Vedtaket gjelder fra og med 16. mars, og er innført på grunn av koronavirus-situasjonen.

«Lange åpningstider kombinert med alkoholservering fører til uakseptabel smitterisiko. Det er derfor behov for å innskrenke åpningstidene for steder som både serverer alkohol og mat», skriver Kristiansand kommune på sine hjemmesider.

Strammer inn reglene

Smittevernoverlegen har dermed vedtatt, med hjemmel i smittevernloven, at stedene som serverer mat og alkohol må stenge klokka 21.00.

I tillegg må skjenkingen opphøre senest en halv time før stengetid, altså klokka 20.30.

De nye tiltakene fra Helsedirektoratet, som ble presentert 12. mars, går det fram at steder som serverer mat kan holde åpent dersom det legges til rette for at besøkende kan holde minst én meters avstand.

I Kristiansand kommune er det kun serverings- og skjenkesteder som har kjøkken og bordservering som kan holde åpent. Take-away-restauranter kan levere mat som normalt.

Rammer ikke take-away-kjeder

Kommunen opplyser at stedene som ikke har skjenkebevilling ikke er omfattet av vedtaket, og at de kan følge de vanlige åpningstidene.

«Serverings- og skjenkesteder som driver take-away-virksomhet, kan fremdeles servere mat til take-away eller levering fram til normal åpningstid såframt det ikke oppholder seg gjester i lokalet etter klokka 21.00», opplyser kommunen.

Oslo kommune innførte de samme reglene for utesteder søndag kveld.

