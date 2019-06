Firma solgte produkter med miljøgifter

– Festival AS kan for lite om regelverket, de følger ikke reglene og de selger produkter som inneholder stoffer som ikke er lov å selge, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet, til NRK.

Direktoratet har siden 2009 hatt fem tilsyn hos engrosfirmaet. Det skal hver gang ha blitt funnet forbudte miljøgifter og mangler med internkontrollsystemet.

– Når de har slike mangler og det ikke ser ut som om verken ledelse eller de ansvarlige har tatt det på alvor eller rettet opp avvikene, anmelder vi det til politiet som må vurdere om det skal straffes, sier han til kanalen.

Bedriften driver med engroshandel og har et bredt vareutvalg i Norge, som blant annet innebærer verktøy, interiør og fritidsartikler. De har nasjonale kunder som Coop, Skeidar, Sparkjøp og komplett.no, ifølge NRK.

Daglig leder Kjetil Mykjåland i Festival AS innrømmer overfor NRK at selskapet har tatt inn produkter med ulovlige stoffer.

– Vi ønsker selvfølgelig å beklage det. Vi kommer til å skjerpe våre rutiner for å unngå dette i framtiden, sier han og legger til at selskapet har kalt tilbake og destruert produkter med for store mengder miljøgift.