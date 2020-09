Pia Hasund Vareberg (10) fra Kristiansand ble svært glad da hun ble plukket ut til å bli med NRK Supers offisielle video for årets BlimE-dans. At hun sitter i rullestol, bør ikke være en hindring for at hun kan delta i aktiviteter på lik linje med andre barn, mener ti-åringen. Foto: Christina Stenbek Østtveit