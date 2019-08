Masseskyting på kjøpesenter i El Paso ryster USA

Politiets talsmann Robert Gomez avkrefter dermed tidligere meldinger, blant annet gjengitt av byens borgermester Donald «Dee Dee» Margo, om at tre personer var pågrepet etter skyteepisoden.

Lørdag ettermiddag lokal tid var det ikke lenger mistanke om noen aktiv skytter i området, og politiet mente å ha pågrepet gjerningsmannen. Tallet på ofre var ennå uklart. CNN melder at minst 22 er skadd.

Sykehuset University Medical Center of El Paso opplyser at tolv personer er brakt til dem etter angrepet. Talsmann Ryan Mielke sier at en av dem døde, og at to barn på henholdsvis to og ni år ble stabilisert og brakt til et barnesykehus like ved.

Nødsamtaler

President Donald Trump ble raskt brifet om masseskytingen.

– Fryktelig skyting i El Paso, Texas. Meldingene er veldig ille, mange drept. Arbeider med delstatsmyndighetene, lokale myndigheter og politi. Snakket med guvernøren og for å love full støtte fra føderale myndigheter. Gud være med dere alle, skriver Trump på Twitter.

Gomez forteller at nødsamtalene begynte å komme inn rundt klokka 10 lørdag formiddag. De kom først fra en Walmart-forretning, deretter fra en Gateway-butikk og flere andre forretninger på kjøpesenteret Cielo Vista Mall i byen, som ligger ved grensen til Mexico.

Ifølge Gomez gikk meldingene ut på at gjerningsmannen brukte en rifle.

Mange sårede

Viseguvernør Dan Patrick sier til Fox News at en 21-åring er pågrepet, men så langt er ikke flere opplysninger om den mistenkte kjent.

Bilder fra åstedet viser et stort politioppbud med innsatsstyrker og helikoptre.

Den lokale TV-kanalen KTSM 9 News melder på Twitter at 18 personer er drept, med henvisning til en politikilde som ikke navngis. Opplysningen er ikke verifisert av andre kilder. KTSM 9 meldte tidligere lørdag at 18 personer var såret i skytingen.

Kjøpesenter

Politiet aksjonerte i et stort område og gransket flere mulige åsteder, og det tok tid å få kontroll over situasjonen.

Politiet oppfordret gjentatte ganger publikum til å holde seg unna kjøpesenteret, og opprettet også et gjenforeningssenter for folk som ønsket å komme i kontakt med venner og kjente som hadde oppholdt seg der.

Politiet meldte på Twitter at de hadde mottatt «flere meldinger» om at det var sett flere skyttere. Slike opplysninger er ikke uvanlige når det er skyteepisoder, selv om det ofte viser seg å bare være en gjerningsperson.

Det er heller ikke uvanlig at folk bærer våpen i USA, noe som også kan føre til forvirring på et kaotisk åsted.