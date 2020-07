Slep av flytebrygger gikk galt – endte i Økokrim-tiltale

En person i 60-årene er tiltalt av Økokrim for forurensing etter at et slep av flytebrygger fra Larvik til Fredrikstad gikk galt i januar i fjor.

GRIMSTAD: Flytebryggene skulle slepes fra Helgeroa i Larvik kommune og over Oslofjorden til Gressvik i Fredrikstad.

Underveis røk slepet og flytebryggene, som ikke var tilstrekkelig sikret, drev av gårde.

Ifølge Økokrim besto flytebryggene av betong, trykkimpregnert treverk og isopor, og ble slått i stykker. Store mengder isopor, som inneholder plast, ble oppløst og havnet i fjæra.

Blant annet ble nedre del av strandsonen på ulike steder i Grimstads skjærgård forurenset av all plasten.

Økokrim har derfor tatt ut tiltale både for overtredelser av havneloven og forurensningsloven.

Saken er oversendt Vestfold tingrett for beramming.