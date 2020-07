Siktet for vold, trusler og bortføring

51-åringen fra Lillesand skal ha bortført en kvinne i 30-årene og tatt henne med seg til Vennesla. Her gjemte han seg i skogen i nesten ett døgn før han ble skutt av politiet og pågrepet natt til tirsdag. Foto: Tor Erik Schrøder

51-åringen som ble skutt i beinet under en pågripelse i Vennesla vil ikke forklare seg for politiet. Onsdag blir han begjært varetektsfengslet for fire uker.

