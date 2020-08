Gir bot til brannbil-sjåfør etter dødsulykke

I fjor sommer omkom utrykningsleder Frank Oddvar Thoresen etter at brannbilen kjørte av veien i Kvinesdal. Nå har føreren av brannbilen fått et forelegg.

Nå har sjåføren av brannbilen som kjørte ut av veien fått et forelegg på 20.000 kroner. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

KVINESDAL: Ulykken skjedde på Vesterdalsveien ved Omland i Kvinesdal kommune.

Brannbilen var på vei til en traktorulykke da den kjørte av veien søndag 14. juli 2019. Utrykningsleder Frank Oddvar Thoresen omkom og to andre ble lettere skadet.

Tirsdag sendte politiet ut en pressemelding om at statsadvokatene i Agder har sendt et forelegg til sjåføren av brannbilen.

Forelegget er på 20.000 kroner for brudd på veitrafikkloven paragraf 3 som gjelder uaktsom kjøring ved at han holdt for høy fart etter forholdene.

Ulykken har blitt etterforsket av Agder politidistrikt. Statens Havarikommisjon for transport har samtidig gjort en uavhengig undersøkelse.

– Rapporten fra havarikommisjonen er så godt som ferdig og vil bli offentliggjort i nærmeste framtid, sier avdelingsdirektør Rolf Mellum til Fædrelandsvennen.

Havarikommisjonen har tidligere opplyst at det kun var én av de fem om bord som brukte bilbelte da brannbilen havnet i grøfta.

