– Har visst i 15 år at dagens narko­poli­tikk ikke virker

Kari Lossius, spesialist i klinisk psykologi, støtter helhjertet at personer som blir tatt med narkotika skal tilbys hjelp i stedet for straff. – Vi i behandlingsapparatet har visst i 15 år at dagens narkopolitikk ikke virker, sier Lossius.