Harald Nilsen, som sitter i midten nærmest kamera i lys skjorte, runder 73 år denne dagen. At det også er første dag på over tre måneder at herrene kan morgenbade, og ikke minst følge opp med en liten frokost, gir tilstrekkelig grunnlag for dobbeltfeiring og påfyll i kaffekoppen. T.h. for Nilsen, i sort t-skjorte, sitter Terje Ormseth, deretter følger Terje Uleberg, Asbjørn Sandal, Erik Løland (som det understrekes har fått ny hofte), Yngvar Sagen og Kjell Andersen. Alle er enige om at «Hans Jacob Nilsen hadde dessverre ikke anledning til å være med på bildet.» Foto: Rune Øidne Reinertsen