«Barnas smaksjakt» er et kart over spiselige vekster på Odderøya, som er beregnet for barnefamilier. Denne gjengen fra Møllestua barnehage på Grim testet en av løypene da Fædrelandsvennen var på besøk. Der fikk barna smake på blant annet løkurt og gjøksyre. Foto: Kristin Ellefsen