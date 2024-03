En 42 år gammel mor og hennes datter på åtte år ble onsdag 27. september i fjor funnet drept på en privat adresse i Vågsbygd i Kristiansand.

Politiet konkluderer nå med at begge ble drept i boligen om morgenen den dagen.

– På bakgrunn av de sakkyndige rapportene og annen etterforskning er politiet av den oppfatning at begge ble drept i sin egen bolig der de ble funnet 27. september i fjor. Vi mener at drapene er begått om morgenen og at siktede kom til boligen i forkant av drapene, sier politiinspektør Cecilie Pedersen i Agder politidistrikt i en pressemelding.

Det er ingenting som tyder på flere gjerningspersoner, opplyser politiet. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB

Politiet skriver videre at de avdøde ble utsatt for vold og døde av skadene. Politiet har beslaglagt det de mener er drapsvåpenet, men ønsker ikke konkret å si hva det er av hensyn til etterforskningen.

Alwan Ahmed Alawneh (46) er siktet i saken. Han ble funnet død i sjøen mellom Dybingen og Svensholmen i Kristiansand 3. oktober i fjor. Den endelige obduksjonsrapporten knyttet til siktede er enda ikke mottatt.

– Det er ingen endring når det gjelder siktelsen mot Alawneh. Det er så langt ingenting som tyder på at det er flere gjerningspersoner i saken og at andre vil bli siktet, sier Pedersen.

Blomster utenfor huset der en mor og hennes datter ble funnet drept. Foto: Tormod Flem Vegge

I pressemeldingen skriver politiet at etterforskningen nærmer seg slutten, og at politiet begynner å danne seg et inntrykk av hva som har skjedd.

– Som følge av at den siktede er avgått med døden, vil det ikke bli noen hovedforhandling mot ham. Saken vil bli oversendt til Statsadvokaten som vil ta den endelige påtaleavgjørelsen i saken, sier Pedersen.

Det er forventet at etterforskningen av saken er ferdig våren 2024.

Oppdateres.