Den 199 kilometer lange etappen fra Alulal til naturreservatet Sharaan ble avsluttet med en fire kilometer lang, men ikke altfor krevende stigning. Spurtsterke Wærenskjold klarte å sitte med feltet helt inn til målstreken.

Der hadde Mandal-gutten mest krefter og sikret Uno-X en pangstart på årets sykkelsesong.

Franske Pierre Latour fikk en liten luke på hovedfeltet inn på de siste kilometerne. men franskmannen hadde ikke det som skulle til for å holde unna. Uno-X-laget gjorde et strålende opptrekk for Wærenskjold, som fullførte jobben da Latour ble hentet rett før mål.

Etter målstreken kunne nordmannen juble for en meget sterk seier.

Seieren gjør at Uno-X-profilen nå har samme sammenlagttid som nederlenderen Casper van Uden. Sistnevnte ledet rittet foran onsdagens etappe.

Wærenskjold innledet rittet i Saudi-Arabia med fjerdeplass på åpningsetappen tirsdag. Onsdag var han altså med enda lenger fram da avgjørelsen falt.

Mandalitten viste seg også fram ved en rekke anledning forrige sesong. Han vant blant annet en tempoetappe i Belgia rundt samt NM-tempoen. Også da ble det en etappeseier i Saudi-Arabia.