Hun blir ny sjef for Arkivet

Kristine Storesletten Sødal (48 år) blir ny direktør ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter



Kristine Storesletten Sødal har de siste årene vært generalsekretær i bistandsorganisasjonen Strømmestiftelsen. Nå blir hun ny direktør for Arkivet. Foto: Kjartan Bjelland

KRISTIANSAND: Det opplyser Stiftelsen Arkivet, som fortsatt er det formelle navnet, i en pressemelding fredag ettermiddag.

Sødal kommer fra stillingen som generalsekretær i bistandsorganisasjonen Strømmestiftelsen.

– Jeg er veldig motivert til å lede en organisasjon som har som visjon å skape et større rom for menneskeverd, uttaler , sier hun i pressemeldingen.

– Rød tråd

– Jeg har et stort engasjement for menneskeverd. Det oppleves som en rød tråd å få arbeide videre med dette som jeg har arbeidet med nesten hele min yrkeskarriere, legger hun til i pressemeldingen som er sendt ut av avtroppende direktør Audun Myhre.

Tidlig i desember ble det kjent at Myhre ikke ønsket å forlenge sitt åremål som direktør for Stiftelsen Arkivet.

Ville gjøre andre ting

– Jeg har vært i jobben i seks år og fikk tilbud om fornyet åremål, men fant ut at jeg heller vil gjøre andre ting. Arkivet har tatt gode utviklingssteg i de seks årene jeg har vært her, sa Myhre til Fædrelandsvennen da.

Norunn Tveiten Benestad er styreleder for Stiftelsen Arkivet. Hun uttaler følgende i pressemeldingen om nyansettelsen:

– Jeg er svært glad for at Kristine Storesletten Sødal med sin brede kompetanse og ledererfaring nå blir direktør ved Arkivet. Vårt samfunnsoppdrag som freds- og menneskerettighetssenter blir stadig viktigere og blant mange svært godt kvalifiserte søkere, gleder vi oss til å få Kristine Storesletten Sødal til Arkivet. Vi ser frem til at hun vil tiltre stilingen etter avtale.

