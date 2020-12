Godt nytt år!

VEIEN. Vi har gått et merkelig stykke vei dette året. Det ble kronglete for oss alle, og særlig tøft ble det for dem som fra før av hadde tunge ryggsekker å bære på. Nå står vi her på årets siste dag og kikker oss tilbake. Vi tenker litt på hvordan vandringen har vært. Men så vender vi blikket framover, mot det nye og ukjente. Med spenning trasker vi videre på veien, legger gradvis det gamle bak oss – og fester blikket på håpet! Godt nytt år!

