Verdens største due klekket i Dyreparken

Slik så kyllingen ut da den var rundt tre uker gammel. Det er første gangen en kronduekylling har blitt klekket i Dyreparken. Foto: Daniel Schøtt/Dyreparken

For to måneder siden ble det endelig klekket en kronduekylling for aller første gang i Dyreparkens historie. Kyllingen er viktig for bevaringen av denne arten i hele Europa, da rasen er regnet som utrydningstruet.

