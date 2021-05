37 russ smittet - to skoler gjenstår

KRISTIANSAND: – Vi har onsdag kveld hatt møte med FHI, og fått tilslutning for de tiltakene vi har gjennomført med hjemmeundervisning for avgangselevene og rødt nivå for resten av elevene. Rødt nivå innebærer færre elever i hvert klasserom, og at alle må holde minst én meters avstand til andre i alle sammenhenger. FHI mener ikke det ville vært et godt alternativ å stenge skolene helt, da det ville kunne ført til økt smitte i samfunnet ellers, sier Arly Hauge som er fylkesdirektør utdanning i Agder fylkeskommune.

De foreløpig til sammen 37 positive testene hos russ i Kristiansand, har alle kommet de tre siste dagene.

Fordi det ble bestemt at alle avgangselever skulle ha hjemmeundervisning denne uka som et forebyggende tiltak etter 17. mai-helga, har ingen av den smittede russen oppholdt seg på skolene de siste dagene. Det er Arly Hauge svært glad for. Han mener de videregående skolene i Kristiansand skal være rustet for å kunne takle noen smittetilfeller også blant første- og andreårs elever.

Testes torsdag og fredag

Torsdag vil russen ved Vågsbygd videregående bli testet. Selv om alle avgangselevene har hjemmeundervisning, blir de bedt om å møte opp for testing ved testbussen som parkerer ved skolen. Prøvesvarene fra Vågsbygd-russen ventes å foreligge i løpet av kvelden.

Fredag er det russen ved Kvadraturen videregående sin tur for å bli testet.

På grunn av det store smittetrykket får også elevene på VG1 og VG2 få tilbud om å teste seg ved sine skoler.

– Må ta dette på alvor

Arly Hauge sier det er viktig av både elever og familiene nå tar situasjonen på alvor, og at alle holder seg i ro til de har fått testet seg og fått svar på koronatestene.

– Smitten sprer seg gjerne oftere til familiemedlemmer enn mellom elever på skolene. Det er noe alle familier med russ bør ha i tankene, sier Arly Hauge.

Det blir til syvende og sist opp til Kristiansand kommune å ta stilling til om det blir aktuelt å videreføre tiltaket med hjemmeundervisning for avgangselevene også neste uke, og rødt nivå for resten av skolen. Arly Hauge tror personlig at dette kan bli aktuelt slik smittesituasjonen ser ut nå.