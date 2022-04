Når du skal velge utdannelse er det viktig å følge hjertet, men samtidig bruke hodet

– Det er lurt å tenke smart og vurdere hvilke retninger og hvilken kompetanse som er viktig i fremtiden, men det er også viktig å velge noe du kan trives med.

– For de aller fleste er det enklere å bli god i noe man liker og noe som gir mening. Ta en helhetsvurdering og vær kritisk til spørsmål som; hva brenner jeg for? Hva interesserer jeg meg for? Hvilke oppgaver oppleves som meningsfulle for meg? Hva er jeg god på?

2. Det er viktig å tenke at utdannelse er en døråpner til nye jobber og nye utdanninger

– Er du usikker og syns det er vanskelig å velge en bestemt retning, kan det være lurt å velge en bred grunnutdanning, og heller velge spesialretning senere.

– Det viktigste rådet er kanskje at det er viktig med utdannelse, uansett hvilken retning man velger.

– Når man studerer, lærer man å lære, og skaper samtidig et viktig fundament for bygge ny læring og ny kunnskap, og ikke minst skaper man et grunnlag å knytte fremtidig kunnskap opp mot.

3. Stol på deg selv!

– Mange vil gjerne ha en mening om studievalget ditt. Lytt gjerne til hva andre rundt deg har å si, men til syvende og sist er det ditt valg. Kjenn etter hva som føles riktig for deg.

4. Sørg for å gjøre god research

– Hvilke jobber leder utdanningen til? Hva er jobbutsiktene på kort og lang sikt? Hvilke påbygningsmuligheter finnes? Vil kompetansen være attraktiv i fremtiden?

– Snakk gjerne med andre som har tatt samme utdanning, eller noen som jobber i det yrket du vurderer. Har noen du kjenner et yrke som virker spennende og som du ønsker å lære mer om?

– Be om et møte eller en prat for å lære mer. Snakk med studenter og tidligere studenter på studiet du vurderer. Du kan også søke råd hos en karriereveileder eller studierådgiver. Sjekk for eksempel www.utdanning.no.

5. Sjekk lønnsnivå og lønnsutvikling – Dersom lønn er viktig for deg, bør du undersøke lønnsnivå før du velger utdannelse.

6. Skaff deg en oversikt over studiemulighetene som finnes

– På utdanning.no finner du en god oversikt over studiemulighetene i Norge, og hvilke yrker utdanningen leder til.

7. Søk gjerne hjelp og råd hos fagpersoner som kan hjelpe deg med å trygge deg på valget du tar

– En karriererådgiver eller en studieveileder kan gjerne være en god sparringspartner og hjelpe deg med å utforske ulike muligheter og sette retning for videre studier og karriereløp.

8. Evnen, viljen og ønsket om å lære og tilegne seg ny kunnskap blir det viktigste fremover

– Når du har tatt en utdanning, har kompetanseutviklingen og læringen så vidt begynt. Og det er nettopp evnen til å tilnærme seg ny kompetanse, kunnskap og teknologi som er en kritisk suksessfaktor for å lykkes i jobbmarkedet.

Kilde: Karrierehuset