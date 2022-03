De ukrainske flyktningene er dypt takknemlige for måten de er blitt tatt imot på. Men alle som en på flyktningmottaket på Solstrand sier en ting: De vil tilbake til sitt hjemland så raskt som mulig.

LINDESNES: – Dere nordmenn er virkelig hjertevarme. Og vi kunne ikke kommet på et bedre sted enn her sør i Norge. Men så snart krigen er slutt og det er mulig reiser vi tilbake. Det er der vi hører hjemme.

Tetiana Kazytska (37) er tydelig når vi spør om framtidshåpet.

Sammen med dattera Taina (4) og mora Dleno (69) ankom de Solstrand camping ved Vigeland onsdag kveld. Stedet er gjort om til flyktningmottak.

Om lag 40 personer kom. Prosjektleder Svein Halvorsen fra stiftelsen Sana som drifter mottaket er ikke sikker fordi noen ikke dukket opp.

Prosjektleder Svein Halvorsen fra stiftelsen Sana orienterer flyktningene om situasjonen under frokosten. Foto: JARLE R. MARTINSEN

– Nei, det er vel det som preger vår bransje, usikkerhet, sier Halvorsen.

Han skulle ha fått 75 flyktninger hit forrige onsdag og ytterligere 75 denne uka. Men nå vet han ikke hvor mange som kommer og når. Men han må sette en grense på 200, det er det anlegget har kapasitet til.

Kvinner og barn

Ukrainerne kom fra det nasjonale mottaket på Råde. Kvinner og barn og fire eldre menn.

Maria Kazakova og hennes datter Katerina på ni år. Kanskje får Katerina nå tilbud om skolegang, det synes hun er fint i så fall. Foto: JARLE R. MARTINSEN

Nå vet de ikke hvor lenge de må bli, om de blir flyttet til en annen kommune eller kanskje aller helst kan dra tilbake til Ukraina.

Når Fædrelandsvennen ankommer, er det frokosttid i matsalen. Halvorsen sier til alle at en journalist er der og at det er frivillig om noen vil snakke. Men snakke, det vil absolutt alle.

De vil fortelle hva de har vært gjennom.

Kriger mot russerne

En av dem er altså Tetiana som er biologilærer. Hun forteller at hun, dattera og mora forlot hovedstaden Kyiv 2. mars – fire dager etter at russerne ruller inn i landet.

Tetiana Kazytska synes bofasilitetene de har fått på Solstrand er fantastiske. Hun er glad at hun, dattera og mora kan sove på samme rom sammen. Foto: JARLE R. MARTINSEN

– Da hadde de bombet mitt private fakultet i stykker. Vi måtte bare dra mens det ennå gikk tog, sier hun.

Tilbake er hennes kjæreste og far som hun sier er medlemmer av en lokal militærmilits som kriger mot russerne.

– Ble du overrasket over at landet plutselig var i krig?

– Ikke egentlig. Putin har vist en truende adferd overfor oss i mange år, sier hun.

Flott leilighet

Den vesle familien viser oss leiligheten som de synes er fantastisk. Særlig egen oppvaskmaskin og ikke minst at de alle tre kan dele soverom.

Tilbake i spisesalen beskriver de tre kvinnene Marija Bapcehnco, Anna Maslenko og Olena Shapavol sin sorg over det som skjer i hjemlandet.

Marija Bapcehnco, Anna Maslenko og Olena Shapavol hadde alle tre gode jobber i Kyiv. Nå vet de ikke lenger om arbeidsplassen i det hele tatt eksisterer mer. Foto: JARLE R. MARTINSEN

– Vi bodde og levde slik du gjør for bare noen uker siden. Nå sitter vi her mens landet vårt bombes, sier de.

De vet virkelig ikke hva framtida bringer.

– Jeg har jobbet som finansrådgiver i en bank i Kyiv. Kanskje er det en jobb å få her i Norge, men da må jeg jo lære norsk først, sier Marija.

Vil tilbake

Olena hadde sin egen kafé, mens Anna jobbet i en elektrobutikk. Nå tviler de på at stedene eksisterer mer. Også de sier flere ganger at de vil tilbake.

– Kanskje 95 prosent av ukrainerne vil tilbake. Det er nok noen som vil bli, sier Olena.

På et annet bord sitter 79 år gamle Tsibizov Valerii. Han har sin hjemsted i byen Irpin nordvest for Kyiv. Han forteller at han, kona og eldstedattera måtte rømme landet da det ikke var strøm og gass igjen etter russisk bombing.

79 år gamle Tsibizov Valerii er den nesteldste flyktningen som har ankommet Solstrand. Foto: JARLE R. MARTINSEN

– Jeg var for liten å huske noe av 2. verdenskrig, men min far var pilot som kriget mot tyskerne. Så min familie vet hva ondskap i krig er, sier han.

Bra form fysisk og psykisk

På kontoret til Svein Halvorsen er han i samtale med helsetjenesten fordi et av barna er pjusk og trenger kanskje legehjelp.

– Men generelt er mitt førsteinntrykk at de som har kommet er i bra fysisk og psykisk form. De er naturligvis preget av det de har opplevd, men jeg synes de klarer seg godt, sier han.

Det er for det meste kvinner som har kommet til flyktningmottaket. Noen har barn med, mens det i tillegg er fire menn her. For ordens skyld: Bildet brukes med tillatelse. Foto: JARLE R. MARTINSEN

Nå i første omgang må flyktningene som ikke er undersøkt for tuberkulose bli sjekket. Det skjer på sykehuset i Kristiansand.

25 frivillige

Ellers er mange frivillige i sving via Frivillighetssentralen i Lindesnes.

– 25 personer med ulike kvalifikasjoner har meldt seg, blant annet flere som kan ukrainsk og russisk, forteller daglig leder Melvin Kleiven.

Han ber om at de som ønsker å bidra tar kontakt.

– Blant annet trenger vi fortsatt klær til dem som har ankommet, sier han.