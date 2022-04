KRISTIANSAND: Det skriver VG, som siterer Gunnar Reed i Skyskrapar Artist. Beskyldningene om plagiat har ifølge VG vært svært belastende for Rolf Løvland som har komponert den populære sangen.

Musikeren og komponisten fra Kristiansand er 67 år gammel.

Rolf Løvland ble første gang beskylt for plagiat i 2007, men det var først i 2018 at at islandske Jóhann Helgason gjennom sitt selskap Johannsongs-Publishing, stevnet Jon Løvland for retten. Tre rettsinstanser i USA har nå avvist beskyldningene om plagiat.

«You Raise Me Up» ble først utgitt på Secret Garden-albumet Once in a Red Moon i 2001.

«You Raise Me Up» er oversatt til en rekke språk og over 1000 artister har spilt in sine versjoner av sangen.