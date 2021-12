AGDER: Politiet i Agder melder natt til fredag om en rekke hendelser som de har vært ute på. Her er oversikten:

Kl. 00.09, Kristiansand: En buss har fått motorstopp ved rundkjøring i Gartnerløkka. Bussen kom fra E18 østfra og skulle til Rutebilstasjonen. Bergingsbil er på veg. Trafikken glir fint forbi stedet.

Kl. 00.15, Kristiansand: Sentrum - politiet har bistått med å tilbakeføre mindreårige ungdommer som det har vært knyttet bekymring rundt. Ved tilbakeføring ble en tjenesteperson sparket og slått. Politiet oppretter sak.

Kl. 00.25, Søgne: Langenes - En person er pågrepet for trusler og skadeverk på privat sted. Personen mistenkes også for å ha kjørt bil i ruset/beruset tilstand. Til legevakt for blodprøve. Deretter til arresten. Fører har ikke gyldig førerkort og anmeldes for dette.

Kl. 01.07, Kristiansand: Sentrum - melding om slagsmål mellom flere personer utenfor utested. En person innbringes og anmeldes for ordensforstyrrelse på offentlig sted ved at han slåss og hadde dårlig oppførsel overfor andre gjester.

Kl. 01.57, Kristiansand: I forbindelse med slagsmål utenfor utested i sentrum blir en person bortvist fra sentrum. Personen nekter å etterkomme pålegget. Innbringes og anmeldes for å ikke ha etterkommet pålegg gitt av politiet.

Kl. 02.09, Kristiansand: Sentrum - melding om nytt slagsmål utenfor utested. En person innbringes og anmeldes for ordensforstyrrelse. Personen brukte bla buksebelte og slo på andre personer. Ingen personskade. Fornærmede ønsker ikke anmelde forholdet. 2 andre personer bortvises fra sentrum.

Kl. 02.26, Kristiansand: KL 0120, Hampa - ved ilandkjøring stoppet tollvesenet en person som var i besittelse av mindre mengder narkotika. Vedk var utenlandsk statsborger - anmeldes for forholdet.

Kl. 02.40, Birkeland: Enslig bil har kjørt ut av vegen på RV 41 ved Herefoss. 2 personer i bilen. Framstår lettere skadd. Store materielle skader. Nødetatene på veg til stedet. Ambulanse sjekker personer fra bilen. Mindre personskade. Bilberger på veg for å hente bilen. Politiet oppretter sak.

Kl. 03.02, Kristiansand: Markens gate - en person bortvist fra sentrum da han nektet å forlate utested.

Kl. 03.03, Kristiansand: Markens gate - en person bortvist fra sentrum pga skremmende og plagsom opptreden i det han løp etter personer som gikk i Markens gate.

Kl. 06.40, Kristiansand: E18 ved avkjøring til Ikea, østgående retning. Det ligger en del plankebiter i vegbanen. Vegtrafikksentralen er varslet og tar det videre med vegentreprenøren som fjerner dette.