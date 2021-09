Stortinget tar selvkritikk: - Jeg lærer også av denne saken

AGDER: Onsdag ettermiddag sendte Stortingets administrasjon ut en pressemelding, der man forklarte Tellef Inge Mørlands bosted.

– Vi har nå hatt tett dialog med Mørland som har forklart sin situasjon. Fra administrasjonens side mener at vi har et tydelig regelverk med klare intensjoner. Regelverket sier at anførte behov for pendlerbolig skal dokumenteres, uttaler Marianne Andreassen, direktør i Stortingets administrasjon, og understreker:

– Vi ser at Mørland i dialogen med oss nå har klargjort at han reelt sett var bosatt i Arendal, ikke i Oslo, selv om han på søknadstidspunktet disponerte bolig i Oslo. Ut fra de nye opplysningene i saken fra hans side, må også administrasjonen ta sin del av ansvaret for at tildeling av pendlerbolig ble gitt, selv om det ut fra regelverk og praksis ikke skulle vært tildelt pendlerbolig så lenge han disponerte en bolig i Oslo.

Hun sier videre:

– Administrasjonen ser at vi i søknadsprosessen i større grad bør etterspørre mer detaljert informasjon om behovet for pendlerbolig, og vi har merket oss Mørlands ønske om at vi burde vært tydeligere og mer detaljert. Det er et læringspunkt. Mørland har ikke unndratt å gi opplysninger som det eksplisitt er bedt om.

Det etterlatte inntrykket i Aftenposten i går om at administrasjonen mener at Mørland har brutt reglene er ikke korrekt. Administrasjonen svarte nei på spørsmål om man fyller kriteriene for å få pendlerbolig når man på søknadstidspunktet disponerer en bolig i Oslo, og ja på spørsmålet om vi burde hatt opplysninger om hans bolig i Oslo. Disse svarene fastholder vi, men de betyr ikke at administrasjonen konkluderte i hans sak.

Ut fra informasjonen Mørland har gitt, er det per nå lite aktuelt å foreta seg noe mer i saken, sier hun.

Stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland, sier dette:

– Jeg er takknemlig for at Stortingets direktør har fulgt opp denne saken raskt, og at inntrykket som er skapt i media om brudd på regelverket blir justert.