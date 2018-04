Mor og far siktet for omfattende vold mot sine barn

KRISTIANSAND: Fredag ble paret framstilt for varetektsfengsling. Begge nekter straffskyld.

Retten mente at det var grunnlag for å fengsle mora til barna i to uker, men ikke faren etter siktelsen for familievold.

«Det er avdekket et stort antall skader på siktedes eldste datter, som skal ha oppstått mens siktede alene hadde omsorgen for barnet. Siktedes forklaring på skadene, og hvordan de skal ha oppstått, framstår etter rettens syn som påfallende og lite troverdig», skriver retten om mora.

Erlend Olsbu

Bilder av skader

Det vises til bilder som er tatt av dattera, og at jenta overfor skolens ansatte forklarte at hun ikke ønsket å dra hjem.

Politiet ønsker ikke å opplyse hvor mange av parets barn som er fornærmet i saken.

«Retten bemerket imidlertid at slik saken er opplyst i dag foreligger det ikke skjellig grunn til mistanke om at siktede har utøvd vold mot sine to yngste barn», kommer det fram av fengslingskjennelsen.

– Min klient stiller seg helt uforstående til anklagene i siktelsen. Hun erkjenner følgelig ikke straffskyld, sier moras forsvarer Knut Henning Larsen.

Dømt for vold mot mor

Barnefaren har det siste halve året ikke bodd sammen med mora. Han ble i mars dømt til 30 dagers fengsel for vold mot mor, noe han nektet for.

Ifølge Kristiansand tingrett er det kun mistanke om at volden er begått i den perioden barna har vært under mors omsorg.

Erlend Olsbu

«Etter rettens syn framstår det som lite sannsynlig at siktede skal ha utøvd den omfattende volden det er mistanke om på de korte samværene han har hatt til rådighet», skriver retten om barnefaren.

– Han fastholder at han ikke har utøvd noen form for vold mot barna eller at han kjenner til at de er blitt utsatt for vold, og han er glad for den støtte han fikk av retten som besluttet å løslate ham, sier forsvarer Bjørge Usterud Tveito.

Politiet har anket løslatelsen, og fått medhold i at mannen kan holdes fengslet til lagmannsretten har sagt sitt.