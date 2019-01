Ble fem mill. rikere: – Nå er til og med hunden helt tullete

FROLAND: – Nå er til og med hunden helt tullete, den merker nok at det brått ble en annen stemning her, sier kvinnen lattermildt til Norsk Tipping etter at de har ringt og brakt nyheten til henne.

Tre Lotto-spillere prikket inn alle de sju rette tallene og kan dermed kan de vente seg nesten fem millioner kroner hver på konto, deriblant sørlandskvinnen.

I en pressemelding fra Norsk Tipping beskriver hun øyeblikket da hun ble fortalt om gevinsten:

– Dette tror jeg ikke på, utbrøt kvinnen fra Froland.

Etter hvert som den glade nyheten hadde seget inn over henne uttalte hun videre:

– Nå ble jeg helt varm, at det går an.

Det var tallene 6 - 10 - 12 - 13 - 17 - 21 - 29 som førte til at både hun og hennes firbeinte ble «helt varme» lørdag kveld.