Politiloggen 9. september

KRISTIANSAND: Innbruddsforsøk på Joker

02.50: Det har vært innbruddsforsøk på Joker i Kronprinsensgate. Alarmen ble utløst og to personer ble sett løpende fra stedet.

KRISTIANSAND: Bortvist fra sentrum

01.00 - 01.30: Fire personer blir bortvist fra Kristiansand sentrum på grunn av ordensforstyrrelser. De får lov til å komme tilbake etter klokken 08.00.

KRISTIANSAND: Tatt med narkotika

00.45: En person blir pågrepet av politiet og er i besittelse av mindre mengder narkotika. Vedkommende erkjenner forholdet og blir dimittert.

BIRKENES: Kjørte av veien

00.35: En enslig bil kjører ut av veien på Birkeland. Det er små materielle skader, men sjåføren blir kjørt til akuttmottaket for undersøkelse. Sjåføren forteller at han skal ha svingt unna et dyr i veien.

KRISTIANSAND: Full ungdom utøvde vold

00.25: En beruset ungdom har utøvd vold. En person blir kjørt til legevakten med mindre kuttskade.

KRISTIANSAND: Slo dørvakt

00.20: En person blir innbrakt for ordensforstyrrelser etter å ha kranglet og slått til en vakt på et utested. Han blir anmeldt for forholdet.