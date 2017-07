Sju personer tiltalt etter rekordbeslag av narkotika

KRISTIANSAND: Det er satt av 29 dager til rettssaken som starter i Kristiansand tingrett 15. august.

Agder-politiet aksjonerte i november og desember i fjor mot et miljø som skal ha smuglet inn store mengder amfetamin og kokain til Norge. Det ble også avdekket en omfattende produksjon av cannabis på to steder på Sørlandet.

Seks av de tiltalte er anklaget for å ha vært del av en organisert, kriminell gruppe, noe som innebærer en økt strafferamme.

Dyrket frem narkotika i Birkenes og Åseral

Ifølge tiltalen skal fem av de tiltalte ha dyrket frem 764 marihuanaplanter i to boliger i Birkenes og Åseral fra september til desember i fjor.

– Jeg har ingen kommentarer til tiltalen. Vi har ikke mottatt bevisene fra påtalemyndigheten ennå og skal gå gjennom disse, sier advokat Sol Elden, som forsvarer en 28 år gammel mann fra Albania.

Hun opplyser at 28-åringen i det vesentlige nekter straffskyld.

POLITIET

Ifølge tiltalen skal 28-åringen og tre andre ha solgt kokain, amfetamin og minst 8,5 kilo hasj til en fortjeneste på 518.231 kroner. Mannens 25 år gamle samboer og 31 år gamle bror er tiltalt for det samme forholdet.

De samme tre skal også ha medvirket til marihuanadyrkingen i Birkenes og Åseral.

Organisert kriminalitet

De albanske brødrene er i tillegg tiltalt for å ha organisert smuglingen av 26,7 kilo amfetamin, 5,9 kilo kokain og 9,8 kilo hasj over grensen fra Sverige til Norge 8. desember i fjor.

Narkotikaen ble smuglet i en lastebil. En 35 år gammel mann fra Makedonia er tiltalt for å ha kjørt lastebilen over grensen, mens en 38 år gammel landsmann er tiltalt for å ha mottatt stoffet og flyttet det over i en personbil.

35-åringen som kjørte lastebilen er den eneste av de sju tiltalte som ikke er anklaget for å være del av en organisert, kriminell gruppe.

10. desember slo politiet til og beslagla stoffet, i bilen som da sto parkert i garasjeanlegget til Scandic hotell i Asker.

Politiet

Omfattende sak

Til sammen ble ni personer pågrepet og siktet i saken. Sju av disse er nå tiltalt og skal møte i retten i august. Alle har bakgrunn fra Balkan. Noen av de tiltalte har bodd i Norge i flere år, mens andre er utenlandske statsborgere.

Beslaget ble den gang omtalt som rekordstort av Agder-politiet.

– Større kvantum har vi ikke beslaglagt noen gang tidligere, sa John Repstad, seksjonsleder i Agder-politiet til Fædrelandsvennen.

Rettssaken vil vare til og med uke 38.

– Dette er en svært omfattende sak, som vil ta lang tid. Det er blant annet 47 vitner i saken, og alt må tolkes og oversettes til både albansk og makedonsk, sier statsadvokat Leif Aleksandersen.