Krevde 184 millioner av fylkeskommunen - fikk 79,4

KRISTIANSAND: Rettssaken mellom partene startet i januar og ble avsluttet i mai, etter til samme åtte uker i retten.

Torsdag kom dommen fra Kristiansand tingrett. I den 215 sider lange domsavsigelsen konkluderer retten med følgende slutning:

Vest-Agder fylkeskommune dømmes til å betale AF NCC Repstad Anlegg ANS 79.362.249 kroner, eksklusiv merverdiavgift.

Da den nye Vågsbygdveien sto klar 2014, klarte ikke entreprenørene å bli enige med Vest-Agder fylkeskommune, som var byggherre, og Statens vegvesen om sluttoppgjøret.

Arbeidsfellesskapet NCC/Repstad Anlegg var hovedentreprenør, og prosjektet hadde en budsjettramme på 1,3 milliarder kroner.

Uenigheter knyttet til kontrakten

Entreprenøren hadde en kontrakt med Statens vegvesen og Vest-Agder fylkeskommune (VAF) på 595 millioner kroner ekskludert moms.

Kort fortalt har striden dreid seg om forståelsen av kontrakten, og hva som skulle defineres som «endringer» og betalinger for endringer under byggingen av veien.

I februar 2015 mottok VAF en forliksklage fra NCC/Repstad Anlegg, der det kom fram at de var uenige om et sluttoppgjør på 200 millioner kroner.

Året etter kom nyheten om at de saksøkte fylkeskommunen for 184,6 millioner kroner etter arbeidet med Vågsbygveien.

Saksøkte fylkeskommunen

Det hele endte med at saken havnet i retten. Det første rettsmøtet ble avholdt i Kristiansand tingrett 17. januar, og det var satt av åtte uker til rettsaken.

Advokat for fylkeskommunen, Jørgen Aardalsbakke, uttalte til Fædrelandsvennen at det ikke var grunnlag for kravene som ble framsatt.

– Fylkeskommunen mener entreprenøren har fått fullt oppgjør, sa Aardalsbakke i januar.

Fikk medhold i 41 krav

Arbeidsfellesskapet skal ha hatt rundt 60 krav, der det største var på 59,8 millioner kroner. Dette er kostnader knyttet til forsinkelser av prosjektet.

I dommen kommer det fram at det totalt ble fremsatt 63 krav. Entreprenøren fikk medhold i 41 av disse.

– Retten finner etter en samlet vurdering av forholdet mellom partenes påstander og domsresultat, samt av en vurdering av tyngdepunktene i saken, herunder rettens faktiske og rettslige vurdering av de ulike krav, at ingen av partene har vunnet saken i det vesentlige, heter det i dommen.

Hver av partene må bære egne sakskostnader. I tillegg må de betale utgifter til fagkyndige meddommere.

Dommen ble avsagt under dissens.

Artikkelen oppdateres!