Politiloggen 1. juli

Det har vært en hektisk natt for mannskapene i Agder politidistrikt med 20 bortvisninger, hovedsakelig i Kristiansand. Rundt 40 meldinger om høy musikk, slagsmål-fyll/bråk m.m. i de ulike byene, melder politiet.

Ingen alvorlige skader

– Det er ingen alvorlige skadde, det dreier seg i all hovedsak om fyllebråk. Det var fint vær i går kveld, og mange mennesker på byen, sier operasjonsleder i Agder politidistrikt Martin Ugland.

Hovedtyngden av hendelsene har funnet sted i Kristiansand og Arendal. Politiet anslår at rundt 15 til 20 mennesker har vært innom arresten i løpet av natta.

Festivalen Palmesus og countryfestivalen på Evje har forløpt rolig og greit er tilbakemeldingen fra politiets innsatsledere.

KRISTIANSAND: Tyveri

04.11: Gjestehavna Kristiansand. Tyveri av liten seilerjolle fra seilforeningen. To kjente gjerningspersoner er pågrepet av politiet. Mann 32 og dame 28.

KRISTIANSAND: Promillekjøring

01.58: Bragdøya. Mann 31 anmeldt for promillekjøring med båt. I tillegg har politibåten kontrollert 54 båter. Kun et forenklet forelegg for manglende utstyr.