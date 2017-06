KRISTIANSAND: Like før klokka 01.00 i natt rykket nødetatene ut på en husbrann på Mosby. Huset befant seg i nærheten av riksvei 9.

– Det var gammelt og fraflytta, og det befant seg ingen folk i huset, sier Vidar Ekse, overbefalsvakt ved Kristiansandsregionen brann og redning (KBR), til Fædrelandsvennen.

Riksveien stengt

På grunn av at huset lå omlag tre meter fra riksveien, ble veien stengt i cirka en halvtime for at brannmannskapet skulle få slukket brannen.

– Det gikk enkelt og greit å slukke brannen, og det var ingen fare for at brannen skulle spre seg, sier overbefalsvakten.

Politiet opplyste at trafikken ble dirigert forbi i et felt.

Overtent

Ekse opplyser at huset var helt overtent da de kom frem til stedet. De arbeidet da med å få kontroll på brannen.

Agder politidistrikt meldte klokka 01.44 at brannvesenet hadde kontroll på brannen.

– Brannen er nå slukket. Huset er totalskadet og nedbrent, sier Ekse.