Garasjebrann i Mandal

MANDAL: Nødetatene rykket ut til en brann i en garasje i Victorias vei på Ime. Hendelsen ble meldt klokka 07.20 fredag morgen.

– Det har vært brann i et hjørne av garasjen, men brannen er slukket nå, sier overbefal Torbjørn Høyland ved Brannvesen Sør til Fædrelandsvennen.

Ingen store skader

Høyland opplyser at eierne av garasjen hadde holdt brannen i sjakk til brannmannskapet kom frem.

– Det er noe skader i hjørne der hvor det brant og videre opp veggen bak. Skadene er ikke alvorlige, sier han.

Dynket med vann

Brannvesenet er fortsatt på stedet.

– Vi har dynket området med vann for å passe på at det ikke blusser opp igjen. Det dreier seg om en liten brann i et begrenset område i garasjen, sier Høyland.

Brannvesenet opplyste at det befant seg en elbil i garasjen. Elbilen ble flyttet ut og ble ikke skadet.

Det skal ikke være snakk om personskade.

