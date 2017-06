Dømt til 11 års forvaring for dobbeltdrapet

KRISTIANSAND: Dermed hever dommerne straffen utover aktors påstand om ti års fengsel. Dommen har en minstetid på sju år og fire måneder.

– Vi tar til etterretning at retten fant aktoratets påstand om straff for lav, og at det var gitt for mye rabatt for domfeltes unge alder. Vi mente altså at vilkårene for å idømme forvaring ikke var tilstede for en så ung person, men det er retten som bestemmer, sier statsadvokat Dennis Danielsen.

Rettens konklusjon for å dømme forvaring er at dommerne mener det er en sterk fare for gjentakelse, og at ordinær fengselsstraff ikke er nok. Man legger vekt på han var i stand til å begå lovens mest alvorlige forbrytelse, ikke bare en, men to ganger.

« Hans motivasjon for begge drapene - en bagatell når det gjelder drapet på Hassan og for å forhindre at han ville bli avslørt når det gjaldt drapet på Ilebekk - gjør drapene helt uforståelige. Det er derfor, slik retten ser det, en sterk gjentakelsesfare selv om denne vurderes opp mot en løslatelse 11 år fram i tid. Hensynet til samfunnsvernet er da så tungtveiende at det oppfyller lovens meget strenge vilkår for å idømme forvaring.»

Statsadvokat Jan Tallaksen som var aktor under rettssaken, er på ferie.

Privat

Er lettet

– Vi er lettet og føler vi er blitt hørt, sier ektemannen til drepte Tone Ilebekk til Fædrelandsvennen.

Også familien til drepte Jakob Abdullahi Hassan uttrykker tilfredshet med dommen.

– Vi er fornøyd med at det ble forvaring, men mener at han burde fått 15 år, sier far til Jakob, Abdullahi Hassan.

Men legger til:

– Vi er fortsatt kritisk til politiets etterforskning og mener de ikke har vært grundige nok i forhold til motiv og planlegging.

Overvåkningsfoto

– Burde være enda strengere

Bistandsadvokat Kristine Eide sier at familien til avdøde Jakob Abdullahi Hassan (14) mener at straffen burde vært enda strengere enn det retten kom fram til.

– Familien er likevel tilfreds med at retten økte straffen med ett år i forhold til aktors påstand. Jeg er er enig med retten at det kan være gjentakelsesfare, og at den derfor kom fram til en forvaringsdom, sier Kristine Eide.

Svært brutalt

Retten viser til at begge drapene ble utført på en svært brutal måte, med flere titalls knivstikk mot vitale organer. Fra dommen heter det blant annet at «tiltalte viste ved sine handlinger at han hadde en lav terskel for å utøve massiv og dødelig vold.»

Politiet

Erstatning til etterlatte

16-åringen ble dømt til å betale 200.000 kroner i oppreisningserstatning til Tone Ilebekks enkemann, deres to sønner, avdødes mor og far og Jacob Hassans foreldre. Altså totalt 1,4 millioner kroner i oppreisningserstatning. I tillegg må domfelte betale til sammen i underkant 100.000 kroner til de to familiene for dekking av faktiske utgifter.

Ba om 10 års fengsel

Mandag 5. desember i fjor ble Jakob Abdullahi Hassan (14) og Tone Ilebekk (48) knivstukket ved Wilds Minne skole på Lund. Begge døde av skadene.

Dagen etter erkjente en 15 år gammel skoleelev å ha begått drapene. Sist uke møtte den nå 16 år gamle gutten som tiltalt i Kristiansand tingrett.

Aktor Jan Tallaksen ba om ti års fengsel under rettssaken. Guttens forsvarer, Svein Kjetil Stallemo, mente en passende straff var 8,5 års fengsel.

For personer under 18 år er strafferammen 15 års fengsel.

16-åringen har blitt undersøkt av tre sakkyndige. De har kommet frem til at faren for gjentakelse er lav, men i retten erkjente sakkyndig Lene Christin Holum at vurderingen inneholder flere usikkerhetsmomenter.

– Ikke grunnlag for forvaring

Aktor Jan Tallaksen slo fast at det ikke var grunnlag for å kreve forvaring.

Han viste blant annet til konklusjonen til de sakkyndige og at 16-åringen ikke hadde begått voldshandlinger før drapene.

Forvaring er en straff som kan forlenges så lenge det eksisterer en reell gjentakelsesfare. For mindreårige kan forvaring kun brukes når det foreligger «ekstraordinære omstendigheter», ifølge straffeloven.

Under rettssaken forklarte gutten seg detaljert om hendelsesforløpet og bakgrunnen for drapshandlingene.

16-åringen fortalte at han følte seg behandlet på en respektløs måte av Hassan. Han hevdet blant annet at han hadde kjøpt noen gram hasj av 14-åringen for 600 kroner, men fikk jord i stedet for ekte vare.

Ble stukket 60 ganger

Dagen Hassan ble drept tok de to guttene bussen sammen til Lund. På vei gjennom skolegården til Wilds Minne gikk 16-åringen til angrep og stakk 14-åringen 28 ganger med en kniv han hadde med seg i lomma.

Kort tid senere kom Tone Ilebekk forbi mens hun gikk tur med hunden. Da hun bøyde seg ned for å hjelpe 14-åringen, stakk 16-åringen henne i ryggen med den samme kniven. 48-åringen ble påført til sammen 32 knivstikk.

16-åringen gikk fra stedet og kjøpte seg en flaske vann på en bensinstasjon. Neste morgen gikk han på skolen. På ettermiddagen ble han innkalt til avhør som vitne. Under avhøret ble 16-åringen konfrontert med bevis politiet hadde funnet, og tilsto da umiddelbart.