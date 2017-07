Dobbeltdrapssiktet 16-åring i Kristiansand anker dommen

– Vi har hele tiden ment at det ikke er grunnlag for forvaring, sier Svein Kjetil Stallemo, guttens forsvarer, til Fædrelandsvennen.

Han forteller at de har gjennomgått tingrettsdommen svært nøye, og er styrket i sin mening omkring spørsmålet om forvaring.

Stallemo vet ikke når ankesaken kommer opp i lagmannsretten.

– Nå skal anken gjennom noen instanser, men det er en prioritert sak å behandle fordi han sitter i varetekt og på grunn av hans lave alder. Jeg vil anta at det lar seg gjennomføre i månedsskiftet august-september, sier han.

Dommerne gikk ut over aktors påstand om ti års fengsel da de idømte gutten forvaring. Dommen har en minstetid på sju år og fire måneder, heter det i dommen fra Kristiansand tingrett.

Familiene til de drepte ble opprørt da aktor la ned påstand om ti års fengsel. Da dommen falt, ga Tone Ilebekks enkemann, Morten Andersen, uttrykk for lettelse over at Kristiansand tingrett hadde skjerpet straffen.