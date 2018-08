Alle mikrofly-piloter får flyforbud – må gjennomføre sikkerhetsprogram

To menn fra Nordland på 59 og 32 år døde da mikroflyet de satt i, styrtet tirsdag, ifølge Nordland politidistrikt. Ulykken skjedde på Ramnfjellet, som ligger helt sørøst i Gildeskål kommune ved kommunegrensa til Meløy og Beiarn.

De to er ikke i slekt, og selv om ulykkesårsaken så langt ikke er klarlagt, kan ulykken ha sammenheng med lav flyging i forbindelse med reinleting.

– Vi kan ikke bekrefte dette ennå, men vitner har fortalt at de så flyet fly inn i fjellområdet veldig lavt og veldig sakte, sier Arne Hammer, som leder operativ avdeling i Nordland politidistrikt, til NTB.

Krever sikkerhetsoppdatering

Ulykken er den foreløpig siste med dødelig utgang de siste ukene, hvilket har fått Luftsportsforbundet til å sette alle mikrofly på bakken inntil krav om gjennomført sikkerhetsprogram er oppfylt:

«Norges Luftsportforbund suspenderer med øyeblikkelig virkning norske mikroflybevis inntil innehaver har gjennomgått et sikkerhetspakke», heter det i en kunngjøring.

– Forbundet forvalter ordningen med mikroflybevis for Luftfartstilsynet. Å fly uten bevis kan sammenlignes med å kjøre bil uten førerkort, sier president Rolf Liland i forbundet til NTB.

Han understreker at forbundet ønsker at mikrofly-piloter gjennomfører en begrenset sikkerhetsoppdatering.

– Det er ikke noen stor dramatrikk i dette. Tiltaket gir anledning til refleksjon, og sikkerhetsoppdateringen kan gjennomføres på en dag eller to, sier Liland.

Drev med reinleting

Flyvraket ligger på et svært avsidesliggende sted, et øde landskap rett nord for Svartisen. Det innebærer at mannskaper fra Havarikommisjonen og politiets krimteknikere må flys inn med helikopter, ifølge Hammer.

De omkomne skal etter planen fraktes til Bodø i løpet av onsdag. Det er uklart hvor lenge havarikommisjonen og krimteknikerne skal jobbe på ulykkesstedet. Det var onsdag formiddag ikke tatt stilling hva som skal gjøres med vraket.

Granskerne vil nok jobbe gjennom hele dagen, og muligens dagen etter.

Sjøflyet ble meldt savnet like etter klokka 22 tirsdag kveld etter at det dro ut på reinleting ved Saltfjellet samme morgen. Først tre timer senere ble flyet lokalisert av et F-16 jagerfly som deltok i en større leteaksjon natt til onsdag.