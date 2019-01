16 fikk øyeskader av årets nyttårsfyrverkeri

Blant de skadde er tolv menn, én gutt, tre kvinner og én jente. Fem av de skadde var tilskuere, opplyser overlege Nils Bull ved Øyeavdelingen på Haukeland universitetssjukehus.

Mens fem av de skadde ble behandlet for alvorlige skader, pådro de elleve andre seg øyeskader som er moderat alvorlige. Ingen av dem som er skadd, rapporterer å ha brukt vernebriller da ulykken skjedde, ifølge øyelegen.

Årets tall på personer behandlet for øyeskader er en økning fra i fjor, da ni ble skadd, hvorav tre alvorlige.

– Årets økning er litt overraskende. Den eneste forskjellen i år er at det har vært en del dårlig vær, med kraftig vind og mye nedbør i enkelte deler av landet. Det kan være en medvirkende årsak til økningen, sier Bull til NTB.

Ved tre av de alvorlige skadene gikk personen tilbake til et batteri som ikke gikk av.

Ønsker forbud

Bull har lenge etterlyst et totalforbud mot private nyttårsraketter, og mener det er den eneste løsningen for å få en ende på slike skader.

– Vi får ikke bukt med problemene uten at dette blir regulert ved lov. Et slikt forbud vil slettes ikke bety at det ikke vil bli nyttårsraketter på nyttårsaften. Men isteden vil dette i så fall bli utført av sertifiserte pyroteknikere, sier øyelegen.

Han peker på forskning som viser at land med forbud mot privat fyrverkeri har 87 prosent lavere skadetall enn andre land. Stadig flere nordmenn ønsker et slikt forbud, ifølge en fersk undersøkelse fra Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO).

– Over 60 prosent svarte at de ønsker et slikt forbud. For et par år siden lå det på omtrent femti prosent, så jeg tror vi går i riktig retning mot et forbud. Det er lettere for politikere å gå inn for et forbud når folket ønsker det, sier han.

Mange uhell

Fem menn og en 16 år gammel gutt behandles for øyeskader på Ullevål sykehus etter uhell med fyrverkeri under årets nyttårsfeiring. Fire av skadene betegnes som alvorlige.

– Ved to tilfeller er det usikkert om øyet kan bevares, sier overlege Symiria Cholidis ved øyeavdelingen på Ullevål til Radio Norge.

En mann fra Vestfold ble fløyet til Ullevål med alvorlige skader han fikk i forbindelse med avfyringen av en gammel rifle nyttårsaften.

– Dette fremstår som et uhell. At det skulle fyres av en salutt i forbindelse med nyttårsfeiringen. Så har det skjedd en feil, og en eksplosjon i kammeret har ført til at mannen har fått skader i hånden, sier operasjonsleder Rune Hunshamar i Sørøst politidistrikt til NTB.

Operasjonslederen sier det ikke var noe prosjektil i våpenet da uhellet skjedde.