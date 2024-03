I januar gjennomgikk hun en stor operasjon i London, og på det tidspunktet trodde legene at det ikke var kreft. Undersøkelser i etterkant av operasjonen viste imidlertid at det var kreft, opplyser hun. Prinsessen får nå behandling for kreften.

– Dette kom selvfølgelig som et stort sjokk, og William og jeg har gjort alt vi kan for å bearbeide dette og håndtere dette privat for barnas skyld, sier hun.

– Det har vært utrolig krevende måneder for hele familien, men jeg har et fantastisk helseapparat som tar godt vare på meg, sier hun.

I februar opplyste Buckingham Palace at også kong Charles har kreft.