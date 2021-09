Erna Solberg beskyldt for å «mumle i skjegget» om pendlerboliger

Denne uken har Aftenposten rettet oppmerksomheten mot stortingspolitikernes ordning med gratis pendlerbolig. Blant annet ble det kjent at Ropstad mottok gratis pendlerleilighet fra Stortinget, samtidig som han leide ut en bolig i Lillestrøm og var folkeregistrert hos foreldrene på Sørlandet.

Under partilederdebatten i Bodø fredag fikk Solberg spørsmål om hun ville kritisere Ropstads valg. Hun svarte at hun synes det var viktig at man passer på at man ikke gjøre noe som kan oppleves som ikke å være i tråd med regelverket, men NRK-programleder Fredrik Solvang var ikke fornøyd med svaret – og sa at Solberg «mumlet i skjegget».

– Jeg har verken skjegg eller mumler, svarte Solberg før hun gjentok sitt forrige svar.

– Derfor har jeg sagt at vi skal gå gjennom systemet, og jeg mener at dersom man ikke har utgifter der man kommer fra, så er det naturlig at man fordelsbeskattes for det systemet.

Ropstad sa at han var lei seg for at det kan oppleves som om han har forsøkt å utnytte et system.

– Det har aldri vært min intensjon, sa KrF-lederen før han sa at han tok de valgene han gjorde ut fra den kunnskapen han da hadde.

– Vi vurderte å flytte til Sørlandet og var usikre på om jeg kom til å bli gjenvalgt på Stortinget. Hadde jeg hatt kunnskapen jeg har i dag, at jeg skulle stå her i dag som aktiv politiker, så hadde vi nok etablert oss i Oslo tidligere, sa Ropstad.