Nå skal «alle» ha ekte, norsk juletre

Line Knutson (i midten) har hatt det som en juletradisjon å ta med barna ut for å finne juletre selv hvert år. Her jakter familien det perfekte treet på Hersel gård på Froland. Til venstre; Knutsons eldste datter Lilly. Til høyre: Inge Morvik. Foto: Kristin Ellefsen

Salget av kunstige juletrær har skutt i været de siste årene. Nå ser det ut til at det ekte juletreet har gjort et heftig comeback under koronapandemien.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn